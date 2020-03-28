Раввин московской синагоги Ицхак Коган госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус

Раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Как сообщил «Интерфаксу» однофамилец раввина, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и объединений России Зиновий Коган, предположительно Коган Ицхак заразился на праздновании Пурима в своей синагоге, где тогда гостил раввин из Израиля. Теперь оба в больнице. Раввину синагоги на Бронной 74 года, его состояние оценивают как тяжелое.