Раввин московской синагоги Ицхак Коган госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус

Раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Как сообщил «Интерфаксу» однофамилец раввина, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и объединений России Зиновий Коган, предположительно Коган Ицхак заразился на праздновании Пурима в своей синагоге, где тогда гостил раввин из Израиля. Теперь оба в больнице. Раввину синагоги на Бронной 74 года, его состояние оценивают как тяжелое.
2020-03-28T19:30:00+03:00
2020-03-28T19:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 28 марта 2020
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