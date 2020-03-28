При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Обстоятельства выясняются. В городе на площади 25 гектаров горит сухой камыш. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог, так как на месте горения было пять очагов. По данным МЧС, к тушению привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В борьбе с огнем задействовано более 140 человек и 50 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер.