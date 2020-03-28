При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Обстоятельства выясняются. В городе на площади 25 гектаров горит сухой камыш. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог, так как на месте горения было пять очагов. По данным МЧС, к тушению привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В борьбе с огнем задействовано более 140 человек и 50 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер.
2020-03-28T19:30:00+03:00
2020-03-28T19:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 28 марта 2020
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