Минспорт объявил о закрытии всех баз и тренировочных центров, которые находятся в его ведении.

Пандемия коронавируса практически остановила тренировочный процесс в сборных командах страны. Базы закрыты на неопределенный срок, вплоть до особого распоряжения. При этом спортсмены должны покинуть территорию спортсооружений. Что же до обслуживающего персонала, то зарплата сотрудникам на весь период будет сохранена. Единственное исключение сделано для Новогорска — главного центра подготовки, где тренируются представители многих видов спорта. Как говорится в заявлении Министра спорта Олега Матыцина, спортсмены и тренеры будут изолированы на подмосковной базе. Все они пройдут тестирование на коронавирус, а затем их ожидает постоянный контроль врачей. Матыцин попросил коллег отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что сейчас из-за пандемии коронавируса остановлены все соревнования и спортивные мероприятия на территории России.