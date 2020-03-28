В ВОЗ заявили, что распространение коронавируса в России может снизиться к маю. Это произойдет, если граждане будут соблюдать необходимые меры предосторожности, — сказала представитель организации в стране Мелита Вуйнович.

Вуйнович подчеркнула, что новая болезнь опасна для людей всех возрастов.