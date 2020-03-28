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18:33, 28 марта 2020

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Речь идет об отсрочке выплат на срок до шести месяцев с увеличением срока кредитования до года. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Рассчитывать на кредитные каникулы смогут те, кто лечился от коронавирусной инфекции либо находился на реабилитации, был на карантине после прибытия из-за границы, находился в отпуске без сохранения заработной платы или потерял работу в результате сокращений, вызванных пандемией.



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