Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный за военные преступления, прооперирован в Гааге. Как рассказал РИА «Новости» его сын Дарко, ему сообщили, что отец направлен на операцию в больничный блок. После операции Ратко Младич пришел в сознание. По словам Дарко Младича, у отца обнаружили доброкачественное новообразование. Других подробностей не приводится.
2020-03-28T18:33:00+03:00
2020-03-28T18:36:19+03:00
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18:33, 28 марта 2020
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