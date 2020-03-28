Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный за военные преступления, прооперирован в Гааге. Как рассказал РИА «Новости» его сын Дарко, ему сообщили, что отец направлен на операцию в больничный блок. После операции Ратко Младич пришел в сознание. По словам Дарко Младича, у отца обнаружили доброкачественное новообразование. Других подробностей не приводится.