В Ростове-на-Дону на площади 25 гектаров горит сухой камыш. Погиб один пожарный. По данным МЧС, в тушении задействовано 104 человека и 38 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Работу пожарных осложняет сильный ветер. В мэрии города утверждают, что угрозы распространения огня на стадион «Ростов-Арена» нет.
2020-03-28T18:32:00+03:00
2020-03-28T18:35:06+03:00
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18:32, 28 марта 2020
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