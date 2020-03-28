В Ростове-на-Дону на площади 25 гектаров горит сухой камыш. Погиб один пожарный. По данным МЧС, в тушении задействовано 104 человека и 38 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Работу пожарных осложняет сильный ветер. В мэрии города утверждают, что угрозы распространения огня на стадион «Ростов-Арена» нет.