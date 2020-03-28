В Петербурге задержан пациент, накануне сбежавший из-под карантина по коронавирусу в пансионате «Заря»

В Санкт-Петербурге задержан пациент, накануне сбежавший из-под карантина по коронавирусу в пансионате «Заря». Сотрудники полиции нашли его на съемной квартире в Приморском районе Петербурга и на «скорой» отправили обратно в пансионат. Ранее в отношении пациента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Теперь правоохранительные органы будут устанавливать лиц, с которыми нарушитель все это время контактировал.