В Петербурге задержан пациент, накануне сбежавший из-под карантина по коронавирусу в пансионате «Заря»

В Санкт-Петербурге задержан пациент, накануне сбежавший из-под карантина по коронавирусу в пансионате «Заря». Сотрудники полиции нашли его на съемной квартире в Приморском районе Петербурга и на «скорой» отправили обратно в пансионат. Ранее в отношении пациента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Теперь правоохранительные органы будут устанавливать лиц, с которыми нарушитель все это время контактировал.
2020-03-28T18:31:00+03:00
2020-03-28T18:34:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614785-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…