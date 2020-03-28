Россия с понедельника временно закроет пропуск через госграницу

Распоряжение правительства распространяется и на участок границы с Белоруссией. Речь идет об ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска. С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.