Россия с понедельника временно закроет пропуск через госграницу

Распоряжение правительства распространяется и на участок границы с Белоруссией. Речь идет об ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска. С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
2020-03-28T18:31:00+03:00
2020-03-28T18:34:21+03:00
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18:31, 28 марта 2020
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