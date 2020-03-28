Чемпионат России по волейболу досрочно завершен

Доигрывать его не будут.

Всероссийская Федерация волейбола решила подвести черту. Главная и самая интересная часть чемпионата еще впереди, но о том, кто мог бы стать чемпионом, если бы формула турнира была реализована полностью, мы уже не узнаем. За завершение первенства проголосовали представители 13 мужских клубов из 14 и 10 из 12 женских. Чемпионов все же решили определить. Ими стали те, кто лидировал на момент приостановки первенства. У мужчин победителем впервые за свою историю стал новосибирский «Локомотив». Казанское «Динамо» вернуло себе титул после четырех лет гегемонии московского «Динамо». Кстати, до этого казанский клуб завоевывал золото пять лет подряд.

Руководство Всероссийской федерации волейбола проведет до конца июня еще одно заседание, на котором определит контуры будущего сезона.