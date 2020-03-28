Британская спутниковая компания OneWeb объявила о своем банкротстве

Ранее она намеревалась реализовать проект по обеспечению высокоскоростного доступа в интернет по всему миру.

OneWeb еще с начала года пыталась заручиться финансовой поддержкой для своих программ по запуску спутников, однако эти попытки успехом не увенчались. Согласно заявлению компании, причина – в пандемии коронавируса и ухудшении экономической ситуации в мире. Часть сотрудников британского стартапа уже уволена, рассказал его глава Адриан Штекель. Заявление же о банкротстве подано в суд американского штата Нью-Йорк.

Тем временем источники газеты Financial Times рассказали, что последние несколько месяцев OneWeb вела переговоры с японским SoftBank о привлечении 2 млрд долларов. Однако они сорвались – причем, утверждают собеседники издания, ровно неделю назад, за несколько часов до вывода на орбиту 34 спутников компании ракетой-носителем «Союз». Официально эта информация, впрочем, не подтверждена. Инвесторами программы OneWeb по обеспечению глобального доступа в интернет в разное время были Airbus, SoftBank, а также американские компании Virgin Group и Coca-Cola.

Согласно своему проекту OneWeb хотела запустить порядка 2 тысяч спутников. На орбиту, впрочем, за все время было выведено лишь 74 аппарата.