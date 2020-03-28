Несмотря на предписания властей соблюдать карантин, жители Московского региона проводят время на улице

Несмотря на предписания властей соблюдать карантин в связи с коронавирусом, жители Московского региона предпочитают проводить время на улице.

Призывы оставаться дома, звучащие со стороны как федеральных, так и региональных властей, были услышаны далеко не всеми – на улицах, во дворах и в лесопарковых зонах по-прежнему можно встретить немало людей. Почти на каждой детской площадке отдыхают мамы с детьми, хотя Роспотребнадзор недавно выпустил рекомендации с предписанием избегать этих мест. Даже многие пожилые люди, которые находятся в группе риска, гуляют по улицам или сидят на скамейках, причем большинство не считает нужным носить медицинские маски.

В лесу на окраине Видного легко заметить компании молодых людей, которые наслаждаются хорошей погодой и алкоголем на лоне природы – для них нынешние выходные стали своего рода репетицией майских праздников. Коронавирус не мешает хорошо провести время, объясняет один из отдыхающих по имени Алексей.

Практически не изменилась и обстановка и в местных торговых центрах – люди по-прежнему охотно занимаются субботним шоппингом, хотя многие магазины уже закрыты.

За последние сутки в России было выявлено 228 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 1260 человек.