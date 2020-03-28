Россия закрывает границы со следующей недели

Таким образом правительство борется с пандемией коронавируса.

ФСБ, Таможенная служба и Роспотребнадзор обязаны с понедельника временно остановить движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным, речным и другим пунктам пропуска через государственные границы, — сказано в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно указано, что новые меры касаются и сухопутного участка между Россией и Белоруссией.

При этом распоряжение предполагает целый ряд исключений. Например, границу можно будет пересечь тем, кому необходимо выехать из страны в связи со смертью близкого родственника. Также запрет не распространяется на дипломатов и членов их семей, на составы официальных делегаций, на жителей Калининградской области, которые едут в другие регионы, и на россиян, которые проживают в непризнанных республиках на востоке Украины. Еще переходить границы смогут дальнобойщики, экипажи судов и поездов.

В отдельных пунктах указано, что Роспоребнадзор обязан организовать на границах санитарно-карантинный контроль, а исполнительные органы должны проводить некую разъяснительную работу с населением.

Само распоряжение датировано вчерашним днём. Как долго продержатся ограничения, там не уточняется.

Отдельные регионы уже начали вводить такие ограничения на своей территории. Так, в в Красноярском крае запрещен выезд граждан за пределы муниципальных образований. В Карелии власти приостановили работу всего общественного транспорта. Сахалинская область ограничила количество рейсов, прибывающих в область с материка. Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне. Как передает республиканское телевидение, в частности, въезд в Грозный закрыт для всех, кроме жителей чеченской столицы и сотрудников организаций, занимающихся жизнеобеспечением города.

С точки зрения предотвращения распространения коронавируса будет правильным ограничить внутреннее передвижение по России. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры микробиологии СПБГУ, вирусолог Алексей Потехин. Он выразил уверенность в том, что в правительстве обсуждается вопрос введения полного карантина в столице, как эпицентре инфекции.

Ужесточение мер против распространения коронавируса будут зависеть от соблюдения гражданами режима изоляции на нерабочей неделе. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, на закупку необходимого оборудования уже выделены дополнительные средства.