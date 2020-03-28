Первый канал 30 марта покажет интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым, снятое с эфира в 2018 году

Первый канал 30 марта покажет интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым, снятое с эфира в 2018-м году. Об этом сообщается на официальном сайте телеведущего. Причины, по которым передача не вышла, Познер не уточнял, а представитель Первого канала говорил, что это было связано с изменениями в сетке вещания на время чемпионата мира по футболу. Писатель и политик умер 17 марта. От онкологического заболевания.
2020-03-28T17:33:00+03:00
2020-03-28T17:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 28 марта 2020
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