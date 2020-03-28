Сразу пять домов горят в одном из населенных пунктов Владимирской области. Как передает ТАСС, пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, существует угроза перехода огня на другие строения.
2020-03-28T17:32:00+03:00
2020-03-28T17:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 28 марта 2020
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