Число пассажиров в московском транспорте сегодня вдвое снизилось по сравнению с аналогичной субботой прошлого года

Число пассажиров в московском общественном транспорте сегодня вдвое снизилось по сравнению с аналогичной субботой в прошлом году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном департаменте транспорта. Кроме того, число поездок на автомобилях каршеринга сократилось на 36%, а число поездок на такси — на 51%. Загрузка дорог при этом оценивается не более, чем в 1-2 балла.