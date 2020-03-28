Пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи

Всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями призвали с 26 марта по 14 апреля без крайней необходимости не выходить на улицу. В качестве компенсации дополнительных расходов московские власти утвердили для них разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб. Первые 2 тыс. начислили авансом, а вторую выплатят по окончании режима самоизоляции при условии его соблюдения. Как рассказали РБК в столичном департаменте соцзащиты, такие выплаты получили более 1,6 млн москвичей.