Пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи

Всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями призвали с 26 марта по 14 апреля без крайней необходимости не выходить на улицу. В качестве компенсации дополнительных расходов московские власти утвердили для них разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб. Первые 2 тыс. начислили авансом, а вторую выплатят по окончании режима самоизоляции при условии его соблюдения. Как рассказали РБК в столичном департаменте соцзащиты, такие выплаты получили более 1,6 млн москвичей.
2020-03-28T17:31:00+03:00
2020-03-28T17:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 28 марта 2020
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