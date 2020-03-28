В Москве скончалась 69-летняя женщина с подтвержденным заражением коронавирусом. У пациентки была подтверждена двухсторонняя пневмония. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. Это пятый летальный В Москве с заражением COVID-19.