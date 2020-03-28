В Москве скончалась 69-летняя женщина с подтвержденным заражением коронавирусом. У пациентки была подтверждена двухсторонняя пневмония. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. Это пятый летальный В Москве с заражением COVID-19.
2020-03-28T17:31:00+03:00
2020-03-28T17:32:47+03:00
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17:31, 28 марта 2020
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