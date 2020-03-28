Правительство России распорядилось с 30 марта временно ограничить движение через пункты пропуска через госграницу, включая сухопутный участок российск-белорусской границы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
2020-03-28T17:30:00+03:00
2020-03-28T17:31:13+03:00
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17:30, 28 марта 2020
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