В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом COVID-19. «При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в субботу. Это пятый летальный исход в российской столице с заражением COVID-19.
2020-03-28T17:06:00+03:00
2020-03-28T17:11:41+03:00
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17:06, 28 марта 2020
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