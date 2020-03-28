В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом COVID-19. «При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в субботу. Это пятый летальный исход в российской столице с заражением COVID-19.