В Чечне из-за пандемии коронавируса ограничили передвижение граждан.

Жители республики, по решению властей, не должны выезжать за пределы мест постоянного проживания. Об этом рассказал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Как передает агентство «Интерфакс», решение уже вступило в силу. Ограничен въезд и в Грозный: попасть в него могут только жители города и сотрудники жизненно важных предприятий, а также чиновники, полицейские и журналисты. Нарушители этих мер, по словам Даудова, будут наказываться «по всей строгости закона».

Это не первые подобные ограничения в Чечне, связанные с угрозой коронавируса. Накануне в аэропорту Грозного объявили, что будут принимать у себя только жителей республики с документальным подтверждением в виде прописки или временной регистрации. А уже сегодня утром власти обязали всех прибывающих в Чечню уходить на двухнедельный карантин под угрозой штрафа за его нарушение.

В ряде российских регионов также вводятся ограничения, самые жесткие из которых ранее были приняты в Карелии. Там с воскресенья полностью останавливается движение общественного транспорта до 4 апреля.

Информационное агентство «Грозный-информ» опубликовало рекомендации по борьбе с коронавирусом, взятые из медицины Пророка Мухаммада. Главным средством в видео назвали молитву. Также для борьбы с коронавирусом «Грозный-информ» рекомендует имбирь, яблочный уксус и черный тмин.