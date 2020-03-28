Правительство РФ поручило с 00:00 30 марта временно ограничить движение через пункты пропуска через госграницу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Об этом сообщается на сайта правительства.
2020-03-28T17:04:00+03:00
2020-03-28T17:04:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614753-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…