Несколько природных пожаров произошло в Московской области. Как передает ТАСС, два из них зафиксированы в Воскресенском, по одному — в Шатурском и Луховицком районах. Площадь возгораний составили несколько сотен кв. м. Еще один лесной пожар отмечен в Ногинском районе на площади 1,5 га. В МЧС отмечают, что раннему пожароопасному сезону способствуют теплая погода после малоснежной зимы и человеческий фактор – дачники начинают сжигать прошлогоднюю листву.