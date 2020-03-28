Несколько природных пожаров произошло в Московской области. Как передает ТАСС, два из них зафиксированы в Воскресенском, по одному — в Шатурском и Луховицком районах. Площадь возгораний составили несколько сотен кв. м. Еще один лесной пожар отмечен в Ногинском районе на площади 1,5 га. В МЧС отмечают, что раннему пожароопасному сезону способствуют теплая погода после малоснежной зимы и человеческий фактор – дачники начинают сжигать прошлогоднюю листву.
2020-03-28T16:33:00+03:00
2020-03-28T16:35:04+03:00
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16:33, 28 марта 2020
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