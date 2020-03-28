В Чечне по распоряжению Кадырова временно ограничили передвижение граждан внутри региона

Как передает республиканское телевидение, в частности, въезд в Грозный закрыт для всех, кроме жителей чеченской столицы и сотрудников организаций, занимающихся жизнеобеспечением города. Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов пообещал, что правоохранительные органы будут осуществлять жёсткий контроль за соблюдением ограничений, нарушители будут наказываться по всей строгости закона.
2020-03-28T16:32:00+03:00
2020-03-28T16:34:38+03:00
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16:32, 28 марта 2020
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