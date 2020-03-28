Bloomberg: В мэрии Москвы идет серьезное обсуждение возможности закрыть город из-за угрозы коронавируса

В мэрии Москвы идет серьезное обсуждение возможности закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомые с вопросом. Представитель московской мэрии отказался комментировать эту информацию.
2020-03-28T16:32:00+03:00
2020-03-28T16:34:04+03:00
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16:32, 28 марта 2020
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