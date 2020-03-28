В Петербурге полиция ищет сбежавшего из-под карантина пациента

32-летний житель города самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино, где находился на принудительной изоляции по коронавирусу после возвращения из-за рубежа. Как сообщает региональный главк МВД, в отношении мужчины заведено уголовное дело о нарушение санитарно— эпидемиологических правил. Пансионат «Заря» оборудован специально для граждан с подозрением на Covid-19.