В Петербурге полиция ищет сбежавшего из-под карантина пациента

32-летний житель города самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино, где находился на принудительной изоляции по коронавирусу после возвращения из-за рубежа. Как сообщает региональный главк МВД, в отношении мужчины заведено уголовное дело о нарушение санитарно— эпидемиологических правил. Пансионат «Заря» оборудован специально для граждан с подозрением на Covid-19.
2020-03-28T16:32:00+03:00
2020-03-28T16:33:08+03:00
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16:32, 28 марта 2020
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