Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в больнице Петербурга

В Петербурге умер первый больной, зараженный коронавирусом. Как сообщает РИА «Новости», пациент скончался в больнице имени Боткина. Это первая смерть больного с коронавирусной инфекцией в северной столице. Александр Беглов подчеркнул, что люди должны осознать серьезность ситуации и постараться обезопасить себя и своих близких.

Ранее сообщалось о смерти жителя Оренбуржья, который также болел коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день жертвами коронавируса в нашей стране стали 6 человек, из них двое – Москве.