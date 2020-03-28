Во многих федеральных землях ФРГ начались выплаты срочной помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателя

Во многих федеральных землях ФРГ начались выплаты срочной помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям в условиях борьбы с коронавирусом.

Более полутора триллиона евро выделит правительство ФРГ из государственного бюджета для борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Министры экономики и финансов ФРГ заявили ранее, что в долгосрочной перспективе помощь не ограничивается этой суммой.

Накануне бундесрат одобрил пакет законов по поддержке населения Германии. 50 миллиардов евро будет выделено для помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Правила действуют до 30 июня и могут быть продлены до 31 декабря 2020 года. На этот период запрещены также выселения за неоплату аренды и сопутствующих издержек для квартир и служебных помещений. Прекращены конкурсные процессы. Деятели сферы искусства также могут пользоваться этой помощью. Принят был также особый социальный пакет мер. Упрощено получение соцпомощи. Экономически пострадавшие из-за кризиса семьи получат «детские деньги» без проверки имущественного состояния. Вышедший на заслуженный отдых медперсонал сможет работать в медицинской сфере без потери пенсионных выплат. Создана также возможность для работы мало-занятых в стратегически важных профессиях без потери социальной помощи.

За каждое место больницы получат 560 евро в день. Бонус в 50 000 евро будет выделен за каждую койку в реанимации. Возмещаются также издержки по покупке дополнительных защитных средств. Помощь будет выделяться всем частным практикам, а также студентам и практикантам, занятым в больницах. Крупные предприятия получат возможность брать кредиты из государственного банка и стабилизационного фонда под гарантии правительства, которые выделяются на 400 миллиардов евро. Под рефинансирование выделены еще 200 миллиардов евро.

По данным института имени Роберта Коха в Германии зарегистрировано более 48 582 cлучая заражения коронавирусом. Умерло 325 человек.