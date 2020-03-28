Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города. В России с этого дня должны быть закрыты государственные и ведомственные гостиницы, а также отели и санатории на курортах. Такое поручение ранее дал премьер-министр Михаил Мишустин.