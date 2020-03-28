Ужесточение мер будут зависеть от соблюдения гражданами режима изоляции на нерабочей неделе

Ужесточение мер против распространения коронавируса будут зависеть от соблюдения гражданами режима изоляции на нерабочей неделе. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, на закупку необходимого оборудования уже выделены дополнительные средства.