Власти Чечни ограничили передвижения граждан и закрыли въезд в столицу республики

О новых жестких мера объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его словам, жители Чечни не должны покидать места постоянного проживания, а въезд в Грозный разрешен только сотрудникам экстренных служб, силовикам и журналистам, а также транспортным компаниям, которые обеспечивают поставки продуктов и товаров первой необходимости.

Ранее сегодня агентство РИА со ссылкой на источник сообщило, что в правительстве рассматривают возможность закрыть в стране авиасообщение и отменить железнодорожные перевозки. О планах закрыть Москвы СМИ сообщали неоднократно, власти их отрицают.