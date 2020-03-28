Гостиницы Санкт-Петербурга работают в особом режиме до особого распоряжения правительства

Гостиницы Санкт-Петербурга работают в самостоятельном режиме до особого распоряжения правительства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

«Правительство издало распоряжения о том, что ограничиваются действия всех гостиниц независимо от форм собственности до 1 июня, но в курортных зонах. Касательно Москвы и Петербурга таких решений сейчас нет, гостиницы в этих городах работают, ко, конечно, в особом режиме. У нас живут единичные гости, выселить их мы тоже не можем. До особого решения мы действуем самостоятельно. Гостиница законсервирована, мы работаем сейчас только на двух этажах, работает только один из ресторанов исключительно для доставки еды в номера и горожанам, которые звонят и заказывают еду», — сказал он.

Ю.Теймурханлы также отметил, что в правительстве сейчас обсуждается вопрос об оказании поддержки бизнесу, и выразил надежду на предоставление туристической отрасли налоговых каникул на время карантина.

«Сейчас речь идет об отсрочках, но, я думаю, если эта ситуация затянется, наверное, будет идти речь о том, что на этот период могут не начисляться какие-то налоги. Надеемся, что правительство обнулит налоги на период форс-мажора», — заключил он.