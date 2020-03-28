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15:30, 28 марта 2020

Власти Чечни закрыли Грозный

Власти Чечни закрыли Грозный. Об этом сообщил глава парламента республики Магомед Даудов. По его словам, исключение делается только для работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС и снабжающих продуктами и товарами первой необходимости. Также могут попасть в чеченскую столицу силовики и журналисты. Даудов также заявил, что жители Чечни ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.

Агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что власти Москвы всерьез обсуждают планы закрыть город. По информации РБК, руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение разработать соответствующий план до 31 марта. В то же время, по словам источника РИА «Новости», в правительстве России обсуждают возможность закрыть небо для гражданских самолетов и отменить поезда.



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