Мужской и женский чемпионаты России по волейболу досрочно завершены из-за коронавируса. Это объявили во Всероссийской федерации этого вида спорта. Ранее из-за пандемии отложили Олимпиаду в Токио.
2020-03-28T15:33:00+03:00
2020-03-28T15:34:40+03:00
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15:33, 28 марта 2020
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