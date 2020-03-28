Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что в ближайшее время в аптеках снова появятся маски. По его словам, на предприятиях увеличены объемы производства для обеспечения потребностей граждан.

В свою очередь градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, также заметил, что маски простым гражданам не нужны. По его словам, это атрибут врачей, работающих с больными