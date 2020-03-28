Представитель ВОЗ заявила, что ей больно от беспечности жителей Москвы

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила, что ей больно от беспечности жителей Москвы. Мелита Вуйнович рассказала, что видела на улицах компании друзей, которые не соблюдают дистанцию в два метра, передает ТАСС. В ВОЗ это считают расстоянием, неопасным для заражения коронавирусом. По ее словам, рекомендациям медиков надо следовать всем, потому что эпидемия коварна и набирает скорость как гоночный автомобиль.