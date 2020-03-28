Из больницы не выписывают пациентов с подозрением на коронавирус, несмотря на отрицательные результаты – мундепутат

Из московской больницы не выписывают пациентов с подозрением на коронавирус, несмотря на отрицательные результаты теста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат района «Аэропорт» Павел Ярилин.

«Здесь достаточно много людей, которые, как я, по 6-7 дней не может получить результаты анализа. Мы сюда попали числа 20-го, тогда же сдали анализы. Второй анализ, который нужен, чтобы выйти отсюда, был сдан 23 числа, но его результатов нет. При этом в электронной медицинской карте на сайте в mos.ru анализ виден. Но врачи нас отказываются выписывать на том основании, что у них нет подтверждения того, что второй анализ отрицательный», — сказал он.

П.Ярилин добавил, что намерен покинуть больницу и соблюдать режим самоизоляции дома, так как чувствует себя здоровым, что подтверждается его анализами.

Муниципальный депутат также сообщил, что врачи подтвердили, что в Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, откуда его отказываются выпускать, зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.