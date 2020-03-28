Актриса Инна Макарова похоронена на Троекуровском кладбище. Как передает ТАСС, попрощаться с артисткой пришли ее друзья и близкие. Среди них — дочь Макаровой Наталья Бондарчук и внучка Мария Бурляева. Инне Макаровой было 93 года.
2020-03-28T15:00:00+03:00
2020-03-28T15:10:16+03:00
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15:00, 28 марта 2020
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