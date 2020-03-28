В Москве восстановлено движение поездов на Филевской линии метро

Это сообщили в пресс-службе подземки. По словам источника «Интерфакса», сбой был примерно час назад, поезда не ходили от станции «Киевская» до «Кунцевской». По данным источника, причиной стали перебои с энергоснабжением на станции «Багратионовская».
2020-03-28T15:00:00+03:00
2020-03-28T15:04:59+03:00
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15:00, 28 марта 2020
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