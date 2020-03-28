Условия карантина по коронавирусу соблюдают не все россияне

Есть случаи побега из специализированных учреждений. Один из них произошел в Петербурге.

32-летний мужчина неделю назад прилетел из Швейцарии и не собирался самоизолироваться. Как сообщает портал Фонтанка.ру, он не раз покидал свою квартиру. 26 марта по постановлению Роспотребнадзора его доставили в специально оборудованный санаторий Заря, куда принудительно помещают нарушителей режима, однако в своем запертом номере он не задержался, сбежав через окно. Теперь его словно преступника ищут правоохранительные органы, как и еще одну жительницу Петербурга. Она ушла из квартиры, где и должна была находиться и скрылась в неизвестном направлении на собственной машине. Среди тех, кто до этого пускался в бега и поклонница фитнесса из Крыма, стюардесса и пилот из Пскова, и даже врач из подмосковного Домодедова, однако большинство людей ведут себя совершенно иначе.

С сегодняшнего дня в Москве действует особый режим борьбы с коронавирусом. Закрыты торговые центры, рестораны и кафе, а также парки. Граждан просят оставаться дома.