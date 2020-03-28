Москвичи скупают в аптеках противомалярийные препараты

Ряд ученых предполагают, что они могут быть эффективны при борьбе с коронавирусом.

Среди аптек, которые говорят об отсутствии и массовой скупке лекарств против малярии – «Ригла», «Неофарма» и аптеки «Столички», пишет газета «Ведомости». По ее данным, препаратов на основе гидроксихлорохина, таких, как «Иммард» и «Плаквенил», не было и в крупнейшей онлайн-аптеке Apteka.ru, а также на Здравсити.

В аналитическом агентстве DSM Group говорят, что в середине марта продажи лекарств от малярии в Москве выросли более, чем на 60%. При этом эксперты поясняют: из-за того, что малярия не слишком распространена в России, в большом количестве в аптеках этих препаратов нет.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что для лечения больных коронавирусом в Нью-Йорке вскоре начнут выписывать «Плаквенил». Агентство Reuters, в свою очередь, накануне передавало, что ученые нескольких европейских стран начали клинические исследования возможных препаратов для лечения коронавируса, в том числе противомалярийных. Однако пока официальных подтверждений их эффективности, а также рекомендаций со стороны медицинского сообщества не поступало.

С начала пандемии коронавируса российские власти и аптечные сети в разное время сообщали о дефиците медицинских масок и антисептиков. Газета «Ведомости», в свою очередь, писала также о нехватке жаропонижающих препаратов, в том числе парацетамола.