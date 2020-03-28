Bloomberg: Власти Москвы обсуждают возможность закрытия города из-за коронавируса

Между тем, по данным источников, российское правительство планирует остановить пассажирские перевозки между регионами.

В московской мэрии всерьез рассматривают возможность полного закрытия столицы, рассказали агентству Bloomberg четыре источника, знакомых с ситуацией. Представитель городских властей отказался от комментариев. При этом о возможности введения режима чрезвычайной ситуации и закрытии въезда в Москву еще на прошлой неделе сообщила газета «Ведомости». По ее данным, это будет сопровождаться также введением комендантского часа. Тогда столичные власти назвали эти сообщения ложью.

Сегодня источники РИА Новости, «Интерфакса» и РБК также сообщили о том, что правительство рассматривает возможность остановки авиа— и железнодорожных пассажирских перевозок внутри России. Некоторые регионы уже начали вводить ограничения. Аэропорт Грозного, например, перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне, а в Карелии остановили общественный транспорт.

Между тем, режим изоляции столичного региона сегодня начал действовать в Финляндии. Ограничения продлятся как минимум до 19 апреля.