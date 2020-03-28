В Москве власти не стали закрывать рынки и ярмарки выходного дня

Как сообщил «Эху» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, они являются альтернативой супермаркетам и снижают количество людей в магазинах. Немерюк подчеркнул, что на открытом воздухе опасность заразиться коронавирусом меньше, чем в закрытом помещении. Чиновник добавил, что у продавцов есть дезинфицирующие средства. В столице с этого дня закрыты бары, рестораны, кафе и почти все магазины, кроме продуктовых.
2020-03-28T14:30:00+03:00
2020-03-28T14:32:13+03:00
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14:30, 28 марта 2020
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