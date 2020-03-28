В Красноярске принудительно закрыли три гипермаркета «Леруа Мерлен», которые сегодня работали вопреки запрету. После визита проверяющих из магазинов вывели всех посетителей, пишет «Новая газета». В мэрии города сообщили, что закрыли и местный рынок, где продавцы собирались продолжить торговлю. Аналогичные ограничения действуют в ряде регионов, чтобы избежать массового скопления людей на выходных до конца следующей недели.