Сбой возник на Филевской линии московского метро

Движение поездов было прервано примерно в 13:50, на восстановление потребуется не менее часа, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, причиной сбоя стали перебои с электричеством на станции «Багратионовская». Для нормализации энергоснабжения принято решение организовать челночное движение поездов на Филевской линии, то есть по одному пути туда и обратно по очереди, передает агентство. Ранее пресс-служба столичного метро сообщила, что на Филевской линии нет движения от станции «Киевская» до станции «Кунцевская».