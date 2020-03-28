Блумберг: В мэрии Москвы всерьез обсуждают возможность закрыть город

Агентство «Блумберг» сообщает, что в мэрии Москвы всерьез обсуждают возможность закрыть город. Американское СМИ ссылается на четыре источника. Представитель московской мэрии отказался комментировать эту информацию. Ранее власти Москвы возможность запрета на въезд в город отрицали. В свою очередь РИА Новости и РБК со ссылкой на источники пишут, что правительство России рассматривает возможность ограничить передвижения по стране и остановить авиа— и железнодорожные пассажирские перевозки.
2020-03-28T14:30:00+03:00
2020-03-28T14:31:04+03:00
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14:30, 28 марта 2020
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