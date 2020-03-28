Ограничение передвижения внутри России поможет остановить распространение коронавируса по стране – вирусолог

Ограничение передвижения внутри России поможет остановить распространение коронавируса по стране. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры микробиологии СПБГУ, вирусолог Алексей Потехин.

«Нам сейчас самое главное разрывать пути распространение вируса, один из этих способов – ограничить передвижение и контакты людей. В принципе, можно ограничить их и в географических регионах, чтобы в каждой отдельной потенциальной точке роста были свои случаи, с которыми конкретная система здравоохранения в том или ином регионе будет справляться. Если никак этот процесс не остановить и люди будут все время ездить, то случаи будут распространяться неконтролируемо», — сказал он.

А.Потехин отметил, что, несмотря на экономические риски, было бы целесообразным ввести полный карантин в столице.

«Теоретически, если бы это было возможным, конечно, самый главный очаг распространения правильно максимально изолировать, как это сделали в Ухане. Но все-таки Москва такой мегаполис, от которого зависит вся страна. Наверное, «за» и «против» такого решения взвешиваются соответствующими службами», — заключил он.

По информации СМИ, кабинет министров рассматривает вопрос об ограничение внутреннего передвижения по России с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.