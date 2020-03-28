Президент Бразилии счел завышенным число смертей от коронавируса в стране

Жаир Болсонару предложил проверить данные в штате Сан-Паулу, чтобы исключить манипуляции с цифрами в политических целях. Губернатор штата Жуан Дориа считается одним из возможных соперников Болсонару на президентских выборах в 2022 году, отмечает «Интерфакс». Глава государства ранее назвал преступниками губернаторов и мэров, которые блокировали свои территории из-за распространения коронавируса.
2020-03-28T14:00:00+03:00
2020-03-28T14:04:55+03:00
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14:00, 28 марта 2020
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