В Москве пациент больницы не может ее покинуть, несмотря на два отрицательных теста на коронавирус. Об этом «Эху» рассказал сам госпитализированный муниципальный депутат района Аэропорт Павел Ярилин.



Ярилин сказал, что штрафы его не пугают, и он намерен сбежать из больницы.