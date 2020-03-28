Москве к лету может грозить сильный смог от природных пожаров. В области раньше обычного начали гореть торфяники, сообщил «Эху» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин.



В разных районах Москвы и Подмосковья, как сообщают наши корреспонденты, накануне уже ощущался запах гари.